Fenerbahçe-Dinamo Kiev'i yenerse rakibi hangi takım? Fenerbahçe-Dinamo Kiev'i elerse hangi takımla oynayacak? Süper Lig'i Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için ön eleme oynayacak. İkinci ön elemelerde Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçında evine 1 puanla dönerek büyük bir avantaj sağladı. Fenerbahçe 27 Temmuz'da rövanş karılaşmasında rakibi ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yenerse ne olur? Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi'ne katılır mı?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev'i yenerse rakibi hangi takım? Fenerbahçe-Dinamo Kiev'i elerse hangi takımla oynayacak? soruları şu sıralar spor severler tarafından merak ediliyor. UEFA ülke puanının düşük olması nedneiyle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 2. ön eleme turundan rakibini elemek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev'i yenerse rakibi hangi takım?

İlk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler avantajı elinde tutuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen temsilcimiz rakibini elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi ile karşılaşacak. Fenerabahçe bu karşılaşmada da rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev'i elerse hangi takımla oynayacak?

Fenerbahçe Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

Dinamo Kiev hakkında?

FK Dinamo Kiev (Ukraynaca: ФК Динамо Київ), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.

Sturm Graz hakkında

SK Sturm Graz Avusturya Bundesliga'da oynayan Graz, Styria merkezli Avusturyalı futbol kulübüdür. Kulüp 1909'de kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır.

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