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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'den yılın bombası Şenol Güneş

Fenerbahçe'den yılın bombası Şenol Güneş

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin Kayserispor ile 2-2 berabere kalması taraftarında tepkisine neden oldu.

50 Dakika Önce
2021-11-08 09:49:46
Fenerbahçe'den yılın bombası Şenol Güneş

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallatıya girdi. Fenerbahçe kurmaylarınnın lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer almasının ardından Pereira ile yollarını ayırması gündeme geldi.

Ali Koç ve ekibinin Pereira'nın yerine Şenol Güneş üzerinde durduğu iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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