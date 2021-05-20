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Fenerbahçe'den transfer bombası: Dorukhan Toköz

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz için harekete geçti.

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20.05.2021 13:21:40
Fenerbahçe'den transfer bombası: Dorukhan Toköz

Geride kalan sezonda transferin en hızlı takımı olan Sarı-Lacivertliler'in bu yaz da frene basmaya hiç niyeti yok. Birçok isim ile temas kuran Fenerbahçe, ilk bombayı Dorukhan Toköz ile patlatmaya hazırlanıyor. Milli yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Kanarya, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik anlaşmaya vardı.

EURO 2020'de olacak

Beşiktaş ile uzun süredir yeni sözleşme için pazarlık yürüten ancak orta yolu bulamayan Dorukhan'ın Fenerbahçe ile senelik 1.4 milyon Euro'dan el sıkıştığı öne sürüldü. Bu transferin, Sarı-Lacivertliler'in 12-13 Haziran'da yapılacak kongresinden sonra duyurulması bekleniyor. Operasyonu bizzat yürüten Emre Belözoğlu, Dorukhan'ın Kanarya'yı seçmesinde önemli rol oynadı. EURO 2020 aday kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, turnuva sonrası yeni takımına katılacak.

Ozan'la buluşuyor ama...

Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte iki yakın arkadaş, Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan, Fenerbahçe'de buluşmuş olacak. Ancak ikilinin yolları, birlikte sahaya çıkmadan ayrılabilir. Crystal Palace'ın ciddi şekilde ilgilendiği Ozan, İngiliz ekibine imza atabilir. Bu durumda Dorukhan, Sarı-Lacivertli ekipte yakın arkadaşının yerini doldurmuş olacak.

(Fanatik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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