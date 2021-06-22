Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bomba bir isim gündeme geldi.

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sergen Yalçın bombası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş yönetimi ile parasal konuda anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçın'ın durumunu merak ettiği idda edildi. Sarı lacivertli ekibin şampiyon hocanın Beşiktaş ile anlaşma sağlayamadığı takdirde nabız yoklayacağı öne sürürldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.