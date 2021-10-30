Fenerbahçe'den Okan Buruk bombası

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin son olarak Konyaspor'a yenilmesi sonrası tekn,k direktör Pereira'nın koltuğunun sallanmasına neden oldu. Ali Koç ve kurmaylarının Portekizli hoca ile yollarını ayıracağı belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak Okan Buruk için harekete geçtiği öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.