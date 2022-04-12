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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'den Merkez Hakem Kurulu'na sert tepki!

Fenerbahçe'den Merkez Hakem Kurulu'na sert tepki!

Fenerbahçe, Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihine dikkati çekerek yeni bir mesaj yayınladı.

3 Saat Önce
2022-04-12 14:51:25
Fenerbahçe'den Merkez Hakem Kurulu'na sert tepki!

Sarı-lacivertli gruptan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.

O günden bugüne geçen 36 günde;

*Garip hakem atamalarına,

*Artan hakem hatalarına,

*Kural hatalarına,

*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,

*Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve

*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen

Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.

Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?' diye sormayan herkesindir!

Bu ayıp hepimizindir! .

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