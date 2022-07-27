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Fenerbahçe'den Luiz Gustavo açıklaması

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun El Nassr ile anlaşmaya vardığını açıkladı

39 Dakika Önce
2022-07-27 21:05:12
Fenerbahçe'den Luiz Gustavo açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Luiz Gustavo, El Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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