Fenerbahçe'den Luiz Gustavo açıklaması
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun El Nassr ile anlaşmaya vardığını açıkladı
2022-07-27 21:05:12
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Luiz Gustavo, El Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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