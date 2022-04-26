Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile gerçekleştirdiği görüşmenin basında yer alan görselleriyle ilgili açıklama yayımladı.

Teknik direktör konusunda detaylı bir çalışma yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır. Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır." .