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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'den John Terry bombası

Fenerbahçe'den John Terry bombası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ünlü İngiliz hoca John Terry'e kanca attı.

2 Saat Önce
2021-12-24 10:26:06
Fenerbahçe'den John Terry bombası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ünlü İngiliz hoca John Terry'i yakın markaja aldı.

FENERBAHÇE'Yİ ARAŞTIRDI

Sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.ASTON

VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR

İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.

SPORTİF DİREKTÖR LUGANO

İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'in .. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanmıştı. 1-0 geriye düşen konuk ekip Fenerbahçe, müthiş bir geri dönüşe imza atıp ezeli rakibi karşısında 2-1 galip ayrılmıştı. Maçtan önce Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Diego Lugano, yayıncı kuruluşun daveti üzerine derbiyi yorumlamak için İstanbul'a gelmişti.

Kaynak: Skorer

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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