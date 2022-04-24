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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'den gece yarısı 'Skandal Lig' açıklaması

Fenerbahçe'den gece yarısı 'Skandal Lig' açıklaması

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor 'un Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sert bir açıklama yayınladı.

2 Saat Önce
2022-04-24 10:13:24
Fenerbahçe'den gece yarısı 'Skandal Lig' açıklaması

Hakem yönetimlerine tepki gösteren Sarı-Lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden paylaştığı bildiride "2021-22 Sezonu, Yarışla Değil Skandallarla Anılacaktır! #SkandalLig" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı

'Süper Lig 2021-22 sezonu, sezon boyunca defalarca kez şahit olduğumuz şekliyle tarihe iz bırakan imajına yakışır, eşi benzeri görülmemiş final haftaları yaşıyor.

Tüm futbol sezonu boyunca yaşanan skandallar silsilesi, bu akşam oynanan maçta başta Yaşar Kemal Uğurlu olmak üzere hakem grubunun yönetim biçimiyle taçlanmıştır.

Tüm futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanan ve her geçen gün dozu artan skandallara dair söylenecek söz, yazacak cümle bulamıyoruz!

Bu sezon, yarışın adil rekabetle değil skandallarla belirlendiği, bugün kamuoyu vicdanında bir kez daha net bir şekilde görülmüştür.

Hakemler eliyle puanların alınıp verildiği, MHK kararları ve hakem facialarıyla mütemadiyen gündemin meşgul edildiği, adil rekabetin yerle bir edildiği, güven müessesesinin tamamen yok olduğu bu sezonda;

TFF başkanından başkanvekiline ve tüm yönetim kuruluna, MHK'sından hakemlerine ve emeği geçen bütün paydaşlarına kadar herkesi kutluyoruz.

Türk futbolundaki bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyor, bu durumdan rahatsız olan her kulübü, futbolun tüm paydaşlarını bu duruşa davet ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz!

#SkandalLig' .

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