Fenerbahçe'den 'Futbolda Şike Kumpası' davasına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaların onanmasına ilişkin açıklama yaptı.

İstinaf, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı. Fenerbahçe'den davaya ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Haklılığımız bir kez daha kanıtlandı: Fenerbahçe'ye kumpas kuran terör örgütü üyelerinin cezaları onandı

3 Temmuz 2011'de başlayan Futbolda Fenerbahçe'yi ele geçirme odaklı sözde Şike Davası'nda, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin beraat kararını onamasının ardından 3 Temmuz 2011'in bir ‘kumpas' oluşunun tescillenmesini kabul edemeyen ve 2011'de Fenerbahçemize kurulan kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin, haklarında verilen mahkumiyet kararlarına karşı yaptıkları istinaf başvurusu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

Böylece ilk günden bugüne ‘haklıyız, kazanacağız' dediğimiz ‘Kumpas' karşısındaki haklılığımız bir kez daha kanıtlanırken; Kulübümüzü sadece mağdur olarak kabul eden Yerel Mahkeme'nin bu kararını düzelterek ‘Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etme, İftira, Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etme ve Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etme' suçlarından dolayı katılma talebimizi kabul etti. Böylece Kulübümüz dosyada hem mağdur hem de katılan sıfatı olarak yer aldı.

‘Kumpas Davası'na dair İstinaf Kararı sonrasında sanıklara verilen tüm cezalar onaylanırken; bir kısım cezalar kesinleşmiş, bir kısım cezalar açısından ise verilen cezalar onaylanmış ancak yasal mecburiyet gereği Yargıtay –Temyiz yolu açıktır.

Verilen tüm cezalar ile beraat kararları, ceza tayinine yer olmadığına dair kararlar ve diğer tüm kararlar da onaylamıştır. Tutuklu olan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar veren mahkeme; dosyadaki bazı hesap ve ifade yanlışlıkları gibi tapaj hatalarını düzelterek mahkumiyetler için onama kararı verdi.

Kulüp Avukatımız Naim Karakaya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı için yaptığı değerlendirmede:

“Kulübümüzün ve camiamızın mağduriyeti ve Fenerbahçemizin maruz kaldığı 3 Temmuz sürecinin derin odaklarda kurgulanıp örgüt mensuplarınca örgüt amaçlarına hizmet için uygulamaya konduğu yargı kararıyla bir kez daha üst mahkemece tescillenmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi, kulübümüzün bu davalarda önceki davanın mağdurlarının yanı sıra kulüp olarak da Fenerbahçemizin “katılan” yani davada taraf sıfatıyla yer alması gerektiğinin altını çizerek kulübümüzün talebini kabul etmiştir. Yüksek Mahkeme, 3 Temmuz 2011 sürecinde salt hakkında ceza dava açılanlar değil savcılıkça soruşturmaya maruz kalanların da mağdur olabileceğini belirterek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme yapılması gerektiği görüşüyle hükmü sanıklar aleyhine kulübümüz ve camiamız lehine sadece bu kısmı bozarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiştir. Bu kapsamda Fenerbahçemizin talepleri Bölge Adliye Mahkemesi'nce kabul edilmiştir. Sanıkların ceza almamaları veya yüksek olduğu yönündeki itirazları da reddedilmiştir. Sanıklara, Anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs etme, terör örgütü üyeliklerinden verilen daha ağır cezaların olduğu kısım ise onanmış ve dosya son aşama denetim için temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilecektir. ” dedi.

Bazı sanıklar aleyhine daha fazla ceza verilmesi gerektiğini belirten İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan İstinaf Kararı sonrasında, hukuksuzluğa karşı hukukla mücadele ettiğimizin ve hukukun galip geldiğinin bir kez daha altını çiziyoruz!