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Fenerbahçe'den Favre'ye 2 yıllık teklif

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

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Google News - Timeturk
12.06.2021 20:15:40
Fenerbahçe'den Favre'ye 2 yıllık teklif

Yeni sezonda takımın başına kimin getirileceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerin hedefindeki teknik direktör belli oldu.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, İsviçreli teknik direktör Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin 63 yaşındaki çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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