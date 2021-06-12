Fenerbahçe'den Favre'ye 2 yıllık teklif
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Yeni sezonda takımın başına kimin getirileceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerin hedefindeki teknik direktör belli oldu.
İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, İsviçreli teknik direktör Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerin 63 yaşındaki çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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