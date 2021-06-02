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Fenerbahçe'den ''Emre Belözoğlu'' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takım direktörlüğü ve sportif direktörlük görevlerinden ayrılan Emre Belözoğlu için teşekkür mesajı yayımladı.

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Google News - Timeturk
02.06.2021 21:28:08
Fenerbahçe'den ''Emre Belözoğlu'' açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu için yapılanlar sonsuzlukta yankılanır... Emre Belözoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizle." ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu'nun kulüpteki görevlerinden ayrıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukluk hayali olan Fenerbahçe formasını giydiği süre boyunca çubuklunun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp sportif direktör olarak kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak futbol A takım direktörümüz olarak Fenerbahçe'miz için mücadeleye devam eden Emre Belözoğlu, kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır. Emre Belözoğlu'na, kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüphemiz olmadığını ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle... Her daim yolun açık, şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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