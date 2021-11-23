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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'den derbiye özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'

Fenerbahçe'den derbiye özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'

Fenerbahçe, Galatasaraylı taraftarların Squid Game'li pankartına gönderme yaparak ‘Oyuncu elendi’ baskılı tişört çıkardı.

12 Dakika Önce
2021-11-23 14:04:30
Fenerbahçe'den derbiye özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de derbinin yankıları sürüyor.

Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, "'Bir oyuncu elendi' tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com'da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şekilnde not düşüldü.

21 Kasım Pazar akşamı Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce ‘Squid Game' temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak ‘Oyuncu elendi' yazısı yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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