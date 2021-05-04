DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fenerbahçe’den ''Burak Yılmaz'' iddialarına yanıt
ABD'den 'Afganistan'' açıklaması: Diplomatik varlığımız sürüyor
Veren el ile alan el arasındaki köprü: Sadakataşı Derneği
PTT'ye gitmek yasak mı? (Tam kapanma) PTT'ye gitmek için izin almak gerekiyor mu?
Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Dark 4. sezon ne zaman çıkacak? Dark 4. sezon çıkacak mı? (Dark yeni sezon tarihi)
Fransa, Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 2 ila 6 tamamlandı
Ramazan'da serinleten içecekler
Orduyu kara kıştan kurtaran öşür
Mesut Özil’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı
G20 Turizm Bakanları, turizmin geleceği için 7 ilke belirledi
Türkiye'den Nijer'e Ramazan umudu
İkinci elin umudu bayram sonrasında
Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

Fenerbahçe’den ''Burak Yılmaz'' iddialarına yanıt

Fenerbahçe, Burak Yılmaz'la anlaşma yapıldığına dair haberleri yalandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 21:32:16
Fenerbahçe’den ''Burak Yılmaz'' iddialarına yanıt

Sarı lacivertli kulüp, milli golcü ile anlaştıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan