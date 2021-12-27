Fenerbahçe'den ''Aziz Yıldırım'' açıklaması: Şimdi hesap zamanı
Fenerbahçe, futbolda şike davasında Aziz Yıldırım ve 4 yönetici hakkında verilen beraat kararı için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler açıklamasına, 'Şimdi hesap zamanı' yazdı.
2021-12-27 16:09:57
Futbolda şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer yöneticiler hakkında verdiği beraat kararının sonucu bugün açıklandı.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi yargılanan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticiler için verilen beraat kararını onadı.
Beraat kararının onanması üzerine Fenerbahçe, resmi site ve sosyal medya hesaplarında açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, "Bugün bir zafer oldu. Şimdi hesap zamanı..." mesajını paylaştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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