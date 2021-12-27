Fenerbahçe'den ''Aziz Yıldırım'' açıklaması: Şimdi hesap zamanı

Fenerbahçe, futbolda şike davasında Aziz Yıldırım ve 4 yönetici hakkında verilen beraat kararı için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler açıklamasına, 'Şimdi hesap zamanı' yazdı.