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Fenerbahçe'den Arsene Wenger bombası

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Wenger'i gündemine aldı.

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Google News - Timeturk
02.07.2021 00:28:17
Fenerbahçe'den Arsene Wenger bombası

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan ve bir yandan da teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Wenger bombası

Sarı lacivertli ekip yıllarca Arsenal'i çalıştıran ve şuan FİFA'da gelişim direktörü olarak görev yapan tecrübeli hoca Arsene Wenger için gizliden bir çalışma yürüttüğü ve anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Kaynak: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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