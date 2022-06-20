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Fenerbahçe'den Anthony Nwakaeme açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgili açıklamada bulundu

2 Saat Önce
2022-06-20 16:35:42
Fenerbahçe'den Anthony Nwakaeme açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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