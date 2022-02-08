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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti.

2 Saat Önce
2022-02-08 21:22:23
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi. .

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