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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

39 Dakika Önce
2022-03-24 19:09:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı kaldı

Fenerbahçe 'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Konyaspor maçında ipler koptu!

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a ,' Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek.' diyerek tepkisini ortaya koydu.

İsmail Kartal yönetimle görüştü

Bu konuşmaların ardından İsmail Kartal yönetimle iletişime geçerek, 'Çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar.' dedi. Ardından Fenerbahçe Yönetimi performansları da kötü olan iki futbolcunun da kadro dışı kalması yönünde karar aldı.

Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe,resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Fanatik .

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