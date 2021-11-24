Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil yapılan son antrenmana katılmadığı ve Avrupa Ligi maçında oynamayacağı belirtildi.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye, Olympiakos maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynanılacak olan Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

NEDEN SAKATLANDI?

Mesut Özil'in, derbi sonrası bileğinin şiştiği ve idmana çıkamadığı öğrenildi. Bu durum sonrası sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti, oyuncuyu dinlendirme kararı aldı.

33 yaşındaki yıldız, Galatasaray derbisinde attığı golle tekrar Fenerbahçe taraftarının gönlünü almıştı.

Pereira'dan formayı kapan Mesut Özil'in, Göztepe karşılaşmasına kadar yetişmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.