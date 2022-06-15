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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'de Jesus ile ilk toplantı

Fenerbahçe'de Jesus ile ilk toplantı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir” dedi.

3 Saat Önce
2022-06-15 19:32:02
Fenerbahçe'de Jesus ile ilk toplantı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

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Portekizli teknik adam, “Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız” ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti.

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Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

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