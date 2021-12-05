Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de Pazar kuşağının kapanış maçında Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırmalar yapıyor?