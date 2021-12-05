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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de Pazar kuşağının kapanış maçında Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırmalar yapıyor?

2 Saat Önce
2021-12-05 18:05:37
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de Pazar kuşağının kapanış maçında Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırmalar yapıyor?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı bugün saat 19:00'da başlayacak.

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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor hangi kanal canlı olarak yayınlayacak?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Bu müsabakayı canlı olarak izlemek istiyorsanız yayıncı kuruluşa abone olmanız gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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