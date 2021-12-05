Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de Pazar kuşağının kapanış maçında Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırmalar yapıyor?
2021-12-05 18:05:37
Süper Lig'de Pazar kuşağının kapanış maçında Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırmalar yapıyor?
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı bugün saat 19:00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor kimler eksik?
Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Valencia
Rizespor: Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor hangi kanal canlı olarak yayınlayacak?
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Bu müsabakayı canlı olarak izlemek istiyorsanız yayıncı kuruluşa abone olmanız gerekmektedir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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