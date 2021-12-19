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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe-Beşiktaş maçının gergin anları

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının gergin anları

Beşiktaş kaçıncı puanını kaybetti. Fenerbahçe maçının gergin anları. Fenerbahçe trübinlerinde hangi tezahüratlar yapıldı. İşte maçtan önemli anlar...

1 Saat Önce
2021-12-19 22:07:26
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının gergin anları

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında puan kaybı trübinlerde protestolara neden oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar mücadelenin son dakikalarında başkan Ali Koç ve yönetimi istifaçağrısında bulundu. Tribünlerin protestosu uzun süre devam etti.

Beşiktaş 6. kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altıncı kez puan kaybı yaşadı.Geçen hafta Yukatel Kayserispor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

Önder Karaveli'nin maç karnesi

Beşiktaş, 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetimindeki 2 maçta 4 puan topladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından görev verilen Karaveli yönetiminde geçen hafta Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 17. haftada ise derbide Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe tribünlerinde İrfan Can tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadeleye yedek soyunan İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu. 59'uncu dakikada İrfan Can için tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın kaydettiği 2'nci golden sonra da tezahüratlarını sürdürdü.

Maçta gergin anlar

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın 59'uncu dakikada kaydettiği 2'nci golden sonra sahaya yabancı madde attı. Josef, attığı 2'nci golden sonra tribünlere doğru giderek sevinince sarı-lacivertli taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Atılan yabancı maddeler sahadan çıkarılınca müsabakaya devam edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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