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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 17.haftası derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesece derbi hangi platformdan canlı yayınlanacak?

41 Dakika Önce
2021-12-19 17:51:56
Fenerbahçe - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 17.haftası derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesece derbi hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hangi platfromdan yayınlanacak?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi BeIN Sports HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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