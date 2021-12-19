Fenerbahçe - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 17.haftası derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesece derbi hangi platformdan canlı yayınlanacak?