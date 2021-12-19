Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Ali Koç neden protesto edildi? Fenerbahçe'nin kaç puanı var?

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç berabere tamamlandı. Fenerbahçe kaç puana yükseldi? Beşiktaş'ın kaç puanı bulunuyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç berabere tamamlandı. Fenerbahçe kaç puana yükseldi? Beşiktaş'ın kaç puanı bulunuyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 28, Beşiktaş 25 puana yükseldi.

Fenerbahçe bu hafta kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.



Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi kim?

Hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 28, Beşiktaş 25 puana yükseldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının golleri

14' Mesut Özil (P), 25' Josef de Souza, 29' Mergim Berisha, 59' Josef de Souza

Maçın önemli anları ve goller

14'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mesut Özil, meşin yuvarlak ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu farklı köşelere gönderdi: 1-0.

25'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası içinde Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol taraftan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kaleci Berke'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

30'uncu dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Vida'nın hatalı geri pasında araya giren Rossi'nin vuruşunda top kaleci Ersin'den sekip penaltı noktası üstündeki Berisha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

49'uncu dakikada Pjanic'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Vida kafayı vurdu. Top auta gitti.

59'uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha eşitliği yakaladı. Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında, ceza sahasına hareketlenen Josef kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Necip uysal sakatlandı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 18'inci dakikada sakatlanan Necip Uysal, oyuna devam edemedi.

Ali Koç'a protesto

Fenerbahçeli taraftarlar mücadelenin son dakikalarında başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Tribünlerin bu protestosu uzun süre devam etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.