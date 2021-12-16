DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye’de ‘Yılın Deri ve Kürk Markası’ ödülü Alanya’dan Ponto MK’ya verildi
Cumhuriyet gazetesinde istifa ve görevden alma depremi sürüyor
İşte Merkez Bankası'nın faizi indirme gerekçesi
Erdoğan, 15:00'te asgari ücreti açıklayacak
Merkez Bankası faizi bir kez daha indirdi
Konut kredisi faizleri düştü mü? Ev kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları
Akşener: Vatandaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceğiz
Müge Anlı doğum günü tarihi | Müge Anlı'nın burcu ne?
Güncel banka faiz oranları | Kredi faizi düştü mü? Konut (ev) kredisi-Taşıt kredisi faizi ne kadar oldu?
10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu
Diyarbakır'a doğal gaz müjdesi
İki Tekerlekli Taşıt İhracatımız Arttı
Akıncı Üssü davasında flaş gelişme
Nevşin Mengü: Dolar sizin orada da 15 TL değil mi ey New York Times!
Norveç Merkez Bankası faiz artırdı

TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydunus oldu.

2 Saat Önce
2021-12-16 12:34:53
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de tarihin en ilginç dönemlerinden biri yaşanırken, gözler geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş ile koltuğu sallantıda olan Pereira'lı Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye çevrildi. Spor kamuoyunun merakla beklediği derbinin hakemi de belli oldu. Buna göre ligin 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacağı mücadeleyi deneyimli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş