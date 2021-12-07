Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kim üstün? Tarihi maçta 354'üncü karşılaşma

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi Süper Lig tarihinin en kıyasıya geçen derbilerinden birisi.Hangi takım rakibine karşı daha üstün. Kaç maç beraberlikle sonuçlandı? 7. haftanın maçları neler? Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu.Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi Süper Lig tarihinin en kıyasıya geçen derbilerinden birisi.Hangi takım rakibine karşı daha üstün. Kaç maç beraberlikle sonuçlandı? 7. haftanın maçları neler?

Galatasaray ile Trabzonspor ne zaman karşı karşıya gelecek?

İşte Süper ligde kalan maçlar ve haftanın maçları:

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

7 haftalık program belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması, 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş kaçıncı karşılaşma?

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi Süper Lig tarihinin en kıyasıya geçen derbilerinden birisi. İki takım 19 Aralık tarihinde yapacakları maçla birlikte yaptığı 354 futbol maçında karşılaşmış olacaklar.

En çok kazanan takım, 133 maçla Fenerbahçe.

En farklı kazanan kim?

Beşiktaş'ın 127 galibiyeti bulunurken 94 maç beraberlikle sonuçlandı. Toplam maçların 294'ü resmî maç statüsünde bulunuyor. Resmî maçlarda, Beşiktaş 109, Fenerbahçe 105 galibiyet aldı. Fenerbahçe 46 yıldır, Beşiktaş ise 31 yıldır rakibini 4 ya da üstü farkla yenebilmiş değiller.Karşılaşmalarda en farklı kazanan 6 Aralık 1958'deki hazırlık maçında 7-0 ile Fenerbahçe oldu.

Ligde 17 ile 23. haftalar arasındaki program şöyle:

17. hafta maçları

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

18. Hafta maçları

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19. hafta maçları

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

20. hafta maçları

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

21. hafta maçları



14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

22. hafta maçları

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)

23. haftanın maçları

21 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

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