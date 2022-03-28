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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı nerede yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı nerede yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 21 haftasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maç günün yaklaşması ile birlikte müsabakanın detaylarını merak ediyor. Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-28 16:44:22
Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı nerede yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 21 haftasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maç günün yaklaşması ile birlikte müsabakanın detaylarını merak ediyor. Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

THY EuroLeague'de 24 karşılaşmada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip 12 sırada yer alıyor. Erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İstanbul'da Alman ekip ALBA Berlin'ini konuk edecek. ALBA Berlin ise çıktığı 24 maçta 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe Beko'nun bir üstünde 11. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NEREDE, NE ZAMAN?

THY EuroLeague 21.hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 12 Ekim Salı günü saat 21:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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