Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
2021-10-21 21:08:38
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde 20 Ekim'de yayımlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'in "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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