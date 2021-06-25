Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Aziz Yıldırım'a saygısızlık etmedik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik' dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün 2631 kongre üyesi giriş yaptı. 2018'de yapılan seçimde kora kor rekabet vardı. Aileler şehir dışına çıkmamıştı. O dönemde 6000'in biraz altındaydı. Ben katılımı sağlıklı buluyorum. Bayram Markel kardeşim boksta kota aldı. İnşallah 25 civarında sporcumuz Olimpiyatlarda olacak"

Herkes ikinci bir şansı hak eder. Genel bir af çıkaramıyoruz. Sizlerin müsaadesi olursa tüzüğe koyacağız. İhraç konusunda neler yaptık? Bizim dönemimizde7+25=32 kişi ihraç oldu. 25 kişi FETÖ üyesi, 7 tanesi diğer sebeplerle ihraç oldu. Bizim yönetim anlayışımızda kongre üyemizi ihraç etmeyi pek istemiyoruz.

Üç sene evvel burada büyük bir coşku ile Fenerbahçe tarihinde hatta Türk spor tarihinde en yüksek katılımlı seçim yapıldı. 20 yıllık bir başkanlık ve yeni bir aday vardı. Sizlerin sayesinde bizler kazandık. Demokrasi adına çok iyi bir sınav verdik. Sizlerin büyük beklentileri, bizim de çok büyük planları vardı. Çabalarımızın, hedeflerimizin, kalbimizin karşılığını futbolda alamadık. İki ana rakibimiz ile karşılaştırırsak bence futbol dışında çok çok başarılı olduk. Her yerde finallere kaldık. Koronavirüs nedeniyle de istediğimizi alamadığımız finaller oldu.

'BU SEFER SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ'

"En kısa zamanda bunu telafi edeceğimizi söyleyebiliriz. Bu sefer biz sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Üç yılın kazandırdığı tecrübeler bize çok şey öğretti. Her zamankinden daha dirençli, daha umutluyuz. Planlarımız hiçbir zaman sapmamıştır. Sivasspor maçını kazanıp şampiyon olsaydık dönüp, Federasyonla haşır neşir olmadan şampiyon olunabilir diyecektik size. Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günleri göreceğiz. Değişim başlamıştır. Bazı kulüpler eskisi kadar hakem ataması, kurullar gibi konularda eskisi kadar kuvvetli değiller, bunu biz görebiliyoruz

Samandıra çok farklı olacak. İlk sene evet çok kötüydü, ikinci sene 22.haftaya kadar favoriydik takip eden dönemde 18 puan kaybettik ve nasıl kaybettik hepiniz biliyorsunuz. Bu sene de 2 puanla şampiyonluğu yitirdik. Sivasspor maçını alıp şampiyon olsaydık dünkü konuşmalar olmazdı. Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız

Ben ve arkadaşlarım sayın Aziz Yıldırım'a saygısızlık etmedik. Kendisi hakkında "eski başkanım" ifadesini kullanmadık. Göreve geldiğimiz günden beri iletişim kurmaya çalıştık."

'PARALEL YÖNETİM KURULU VAR'

Fenerbahçe'de de PYK var. "Paralele yönetim kurulu" Fenerbahçe adına görüşmeler yapıyorlar. TFF ile görüştüklerinde 28 şampiyonluğu soruyorlar mı? Fenerbahçe'nin sahada hakkı yenildiği zaman tepki veriyorlar mı?

'AZİZ YILDIRIM BENİ KIZDIRMANIN NELERE MAL OLABİLECEĞİNİ ANLAYAMAMIŞ...'

"İki konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki "Gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz." Diğer taraf diyor ki "O seviyeye inmeyin, aklını yitirmiş insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin...

Sayın Aziz Yıldırım, benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olabileceğini anlayamamış durumda. Otoparkı söyleyerek ve Abdullah Bey gelemeyecek diyerek gelmediler. Birbirinize bu kadar küfür etmişken beraber ne işiniz var. Abdullah bey gelmeseydi. Sıra gecelerine gitmeyi biliyorsunuz."

'BENİM İÇİN ARTIK SADECE AZİZ YILDIRIM'SINIZ'

"Benim için sadece Aziz Yıldırım'sınız. Siz sizi yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'nin üstünde görüyorsunuz. Siz olmayacaksanız Fenerbahçe olmayacak gibi gösteriyorsunuz. 3 yıl önceki sonuçları hazmetmeniz lazım

Bana olan husumetiniz kulübümüze zarar vermektedir. Bunun bilincinde olun. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe'yi SPK'ya tehdit ediyor.

Ölmeden intikamımı almayacağım diyorsunuz. Benim FETÖ projesi olduğumu söylüyorsunuz bazı ortamlarda. Yazıklar olsun...

'ADAM DEĞİLSİNİZ'

"Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz nasıl bu kulübün başarısızlığını istersiniz sırf başındaki başkanı sevmediğiniz için? Sivasspor maçında yenildiğimize sevindiniz mi? Dün konuşan kişiler sevinmiştir. Beni mahkemeye vermezseniz argo konuşacağım 'Adam değilsiniz'. Yüz yüze geleceğiz, kaçmak yok. Camiayı mevcut yönetime karşı kışkırtmayın lütfen

"Beni ve Fenerbahçe'yi aynı konu içinde konuşacaksanız. Ailemi ağzınıza almayın. Kulübü sattırmam gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Biri bu kulübü satışa çıkarsa 3 Temmuz'daki gibi taraftar ayağa kalkar.

Basketbol öneriniz hakkında. Bu düşünülmüş, kurgulanmış, iyi senaryo, kötü senaryo analizleri yapılmış bir fikir mi, yoksa çat kapı aklınıza geldi de söylediniz mi, bilmiyorum. Dinlemek isteriz. 35 milyon bütçemiz var diyorsunuz. Kulüpte olmadan da destek sağlayabilirsiniz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.