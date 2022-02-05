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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Fenerbahçe - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

2 Saat Önce
2022-02-05 18:47:48
Fenerbahçe - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i ağırlıyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 5 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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