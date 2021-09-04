Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Sürpriz isim

Caner Erkin ile yollarını ayıran ve sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Porto forması giyen Zaidu Sanusi'ye kanca attı.

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Caner Erkin ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve sol bek takviyesi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Vole'nin haberine göre Porto'nun 24 yaşındaki Nijeryalı sol beki Zaidu Sanusi için Portekiz ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.