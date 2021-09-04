DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ünlü yazarların garip davranışları
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi hangi gün yayınlanacak?
Hemzemin geçit nedir? Hemzemin geçit neye denir ve nerede olur?
Okullar yüz yüze eğitime hazır
THY'den iç hatlarda PCR testi hatırlatması
2021 üniversite kayıt tarihleri | Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?
Popüler yatırımcıya göre, Bitcoin Boğa koşusu sona erebilir
2021 üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapınca üniversite kaydı tamamlanıyor mu?
Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni minibüse çarptı: Ölü ve yaralılar var
Barış Doster'den dikkat çeken yazı: Liberal utanmazlığın boyutları
Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Sürpriz isim
'Emperyalizmin piyonları yeniden cepheleşmenin fazına girdiler'
Trabzonspor'dan Hasan Ali Kaldırım bombası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Borçlar silinecek...
Rizespor'da Facundo Colidio sesleri

TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Sürpriz isim

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Sürpriz isim

Caner Erkin ile yollarını ayıran ve sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Porto forması giyen Zaidu Sanusi'ye kanca attı.

2 Saat Önce
2021-09-04 09:14:14
Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Sürpriz isim

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Caner Erkin ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve sol bek takviyesi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Vole'nin haberine göre Porto'nun 24 yaşındaki Nijeryalı sol beki Zaidu Sanusi için Portekiz ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş