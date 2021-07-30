Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! İşte o isim

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe eski golcüsü Vedat Muriqi tekrardan gündemine aldı.

İtalya'da Lazio forması giyen Vedat Muriqi, önceki gün geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki Kosovalı golcünün açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti.

Vedat Muriqi'e yakın çevreler golcü oyuncunun tatil için İstanbul'a geldiğini belirtti. Ancak bu ziyaret Muriqi'in yeniden Fenerbahçe'ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.