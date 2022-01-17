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Fenerbahçe-Altay maçı ne zaman? Trabzonspor-Giresunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta?
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Fenerbahçe-Altay maçı ne zaman? Trabzonspor-Giresunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Yeni haftanın hakemleri belli olurken Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının hakemlerinin kim olacağı ise merak konusu. İşte konuya dair ayrıntılar...

29 Dakika Önce
2022-01-17 21:53:43
Fenerbahçe-Altay maçı ne zaman? Trabzonspor-Giresunspor maçının hakemi kim? Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu .

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