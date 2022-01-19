Fenerbahçe-Altay maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe puanını kaça çıkardı? Fenerbahçe kaçıncı?

Fenerbahçe 22. haftada evinde İzmir ekibini ağırladı. Maçta karşılıklı goller atıldı. Fenerbahçe ve Altay 3 puan için mücadele ederken özellikle lider Trabzonspor'un evinde puan kaybı yaşaması bu maçı Fenerbahçe için ayrı bir öneme taşıdı...