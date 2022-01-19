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Fenerbahçe-Altay maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe puanını kaça çıkardı? Fenerbahçe kaçıncı?

Fenerbahçe 22. haftada evinde İzmir ekibini ağırladı. Maçta karşılıklı goller atıldı. Fenerbahçe ve Altay 3 puan için mücadele ederken özellikle lider Trabzonspor'un evinde puan kaybı yaşaması bu maçı Fenerbahçe için ayrı bir öneme taşıdı...

30 Dakika Önce
2022-01-19 23:08:42
Fenerbahçe-Altay maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe puanını kaça çıkardı? Fenerbahçe kaçıncı?

Fenerbahçe 22. haftada evinde İzmir ekibini ağırladı. Maçta karşılıklı goller atıldı. Fenerbahçe ve Altay 3 puan için mücadele ederken özellikle lider Trabzonspor'un evinde puan kaybı yaşaması bu maçı Fenerbahçe için ayrı bir öneme taşıdı...

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Altay'ı 2-1 yenerek önemli bir 3 puan aldı.

Maçın gol anları

13'üncü dakikada Altay 1-0 öne geçti.
37'nci dakikada Fenerbahçe mücadelede 1-1 yaptı
72'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'nci golü buldu
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın hakemleri

Hakemler şöyle: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe kaçıncı?

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 36 yaparken 3. sırnada yer alıyor

Altay ise 18 puanda ve ligde 18. sırada .

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