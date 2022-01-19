Fenerbahçe - Altay maçı canlı yayın! CANLI İZLE
Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-19 18:57:16
Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Fenerbahçe - Altay maçı 19 Ocak Çarşamba saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Altay maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe - Altay maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. .
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