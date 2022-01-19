Fenerbahçe - Altay maçı canlı yayın! CANLI İZLE

Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?