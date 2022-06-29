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Fenerbahçe - Al-Shamal maçını canlı izle! CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla devam eden Fenerbahçe, Al-Shamal ile kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Fenerbahçe'nin bu hazırlık maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-06-29 17:41:00
Fenerbahçe - Al-Shamal maçını canlı izle! CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla devam eden Fenerbahçe, Al-Shamal ile kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki Fenerbahçe'nin bu hazırlık maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Al-Shamal maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe - Al-Shamal maçı bugün saat 18:00'da oynanacak.

Fenerbahçe - Al-Shamal maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Al-Shamal maçı Fenerbahçe YouTube ekranlarından naklen yayınlanacak.

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