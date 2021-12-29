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Fenerbahçe-Afyonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Afyonspor maçı hangi kanalda?
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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe-Afyonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Afyonspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Afyonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Afyonspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Afyonspor maçının hakemi kim?

35 Dakika Önce
2021-12-29 20:46:26
Fenerbahçe-Afyonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Afyonspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.
Müsabaka Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Afyonspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe-Afyonspor karşılaşması 21:00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Afyonspor maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Yardımcı hakemler ise Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey

Fenerbahçe-Afyonspor maçı hangi kanalda?

Kritik karşılaşma A Spor üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Maçın ilk 11 kadrosu ise şu şekilde açıklanmıştı:

Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.

Afyonspor: Anıl, Alper, Celal, Emre, Erdinç, Nazmi, Doğan, Süleyman, Doğukan, Erhan, Fatih

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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