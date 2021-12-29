Fenerbahçe-Afyonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe stadında hangi pankart açıldı?
Fenerbahçe tribünlerinde ne pankartı açıldı? Fenerbahçe tribünündeki pankartta ne yazıyordu? Fenerbahçe hangi pankartla maça çıktı?
2021-12-29 23:37:25
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Fenerbahçe ile Afyonspor karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçti.
Heyecanlı karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynandı.
Fenerbahçe trübinlerinde dikkat çeken ayrıntı
Ülker Stadyumu'ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulunuldu.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Şike Davası'ndaki beraatları onamasının ardından Fenerbahçe Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açıldı.
Fenerbahçe trübinindeki pankartta ne yazıyordu?
Stadda asılı pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek “Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!” yazısı yer aldı.Fenerbahçeli futbolcular sahaya aynı pankartla çıktılar
Maç kaç kaç bitti?
90 dakiki golsüz tamamlandı. Maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk dakikasında Fenerbahçe golü buldu.
Enner Valencia 94. dakikada penaltıdan.
99. dakikada Bright Osayi-Samuel takımını 2-0 öne geçirdi
Maç bu skorla tamamlanarak Fenerbahçe üst tura çıktı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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