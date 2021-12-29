Fenerbahçe-Afyonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe stadında hangi pankart açıldı?

Fenerbahçe tribünlerinde ne pankartı açıldı? Fenerbahçe tribünündeki pankartta ne yazıyordu? Fenerbahçe hangi pankartla maça çıktı?