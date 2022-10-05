Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta, nereden izlenir? FB - AEK Larnaca canlı izle

Fenerbahçe, son maçlarda mağlubiyet yaşamadığı için bulunduğu B grubunda 2. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’nin temsilcisi Fenerbahçe, 3. haftada AEK Larnaca’yı konuk edecek. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca ne zaman oynanacak? FB - AEK Larnaca maçı canlı nereden izlenir? İşte detaylar…

Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda mücadelesine başarılarla devam ediyor. Lig'in 3. Haftasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Milyonlarca taraftar Fenerbahçe - AEK Larnaca saat kaçta merak ediyorlar. Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi gün, ne zaman? FB - AEK Larnaca maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB - AEK Larnaca maçı canlı izleme nerede? İşte detaylar…

Teknik direktör Jorge Jesus ile başarılara devam eden Fenerbahçe, Lig'in B grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir halde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını devam ettirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenebahçe Ülker Stadı'nda oynanacak FB - AEK Larnaca maç saati merak ediliyor. Milyonlarca taraftar FB - AEK Larnaca maçı hangi gün araştırıyorlar. FB - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.

FB - AEK Larnaca canlı hangi kanalda yayınlanacak?

Taraftarlar 6 Ekim günü yapılacak FB - AEK Larnaca maçı canlı izleme nereden yapılır merak ediyorlar. Fenerbahçe taraftarları ve futbol severler, FB - AEK Larnaca maçı nereden izlenir araştırıyorlar. Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. .