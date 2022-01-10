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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Adana Demirspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-01-10 18:35:01
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Adana Demirspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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