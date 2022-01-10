Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Adana Demirspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-10 18:35:01
Süper Lig'in 20.haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Adana Demirspor'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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