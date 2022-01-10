Fenerbahçe - Adana Demirspor maç sonucu I Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe kaç puanda? Adana Demirspor kaçıncı? Maçın gollerini kim attı?
2022-01-10 22:35:58
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u konuk etti.
Maçın gollerini kim attı?
29'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına Valencia geçti ve takımını öne geçirdi.
34'üncü dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. 1-1.
46. dakika Belhanda'nın yatarak dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
Fenerbahçe kaç puanda?
Fenerbahçe 33 puanla 4. durumda
Adana Demirspor kaçıncı?
Adana Demirspor 6. sırada ve puanı 31
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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