Fatsa Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçını canlı izle! CANLI YAYIN
TFF 3.Lig'de Fatsa Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Kütahyspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-01-30 12:55:08
TFF 3.Lig'de Fatsa Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Belediye Kütahyspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Fatsa Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı 30 Ocak Pzar günü saat 13:00'da başlayacak.
Fatsa Belediyespor - Belediye Kütahyaspor mçı hangi kanalda?
Fatsa Belediyespor - Belediye Kütahyaspor maçı TV yayını bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından yayınlanması bekleniyor. .
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