Habertürk spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın 5-1 mağlup olduğu PSV Eindhoven maçının değerlendirmesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i eleştirdi

Fatih Terim, otur sıfır!

PSV'nin ne oynadığı belli. Ne oynayacağı belli. Lig Radyo'da Emrah Kayalıoğlu, santim santim anlattı; dinledim..

Biz Vole'de programının finalini yaparken Mustafa Demirtaş anlattı, yanındaydım..

Serkan Akkoyun ve Ilgaz Çınar yine Vole de anlattı, söylediler..

Hepsi dediler ki:

-PSV önde basar. Fena basar.. Geride hata yapmamak lazım..

-Kanattaki oyuncuları çok etkili pek boş bırakmasak iyi olur...

-Orta alanda fazla boşluk bırakmıyorlar savunmada öne çıkıyorlar arkaya top atabilirsek ne ala..

-En büyük zaafları kısa defans oyuncuları, kafayla gol atabiliriz..

Bunlar söylendi. Anlatıldı.

Ama anlatılmayan, analiz etmeyen; ettirmeyen bir kişi vardı o da Fatih Terim..

En sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim:

PSV Eindhoven asla elenmeyecek bir takım değildi..

Bir kere bir teknik adam maça 3'lü savunma ile başlayıp 10. dakikada 4'lüye dönüyorsa maç analizi, rakip tetkiki yapılmamış demektir.

Önde pres yapması alamet-i farikası olan bir takıma 40 metreden geriye Marcao'ya taç atılmaz. Atılsa da Marcao o topu kaleciye oynamaz. Oynasa da kaleci topu tekrar Marcao'ya atmaya çalışmaz. Bu kadar hataya gol de normaldir.

Kısa takıma karşı bir kez kenar ortası yapıldı ve G.Saray'ın en kısa oyuncularından biri kafa golü attı. Peki G.Saray'ın kornerlerini Babel neden attı? Santrafor korner atar mı?

Sekidika nedir? Aytaç orta oyuncusu hesapta ama orta çizgiyi 1 kez, o da 4-1'den sonra geçti.

Futbolun Arda Turan'ı bıraktığını herkesin kabul etmesi gerek. Futbolda duygusallığa yer yok. Arda oynamaz. Aytaç bu kadar savunma içine giremez.

Her şeyin başında plan-oyun-düzen yok. Adım gibi eminim G.Saray'ın sol kanadını mahveden Madueke, Türkiye'ye gelse "Nerden buldunuz bu ikinci Sekidika'yı" deriz. Çünkü düzen yok, plan yok, hangi oyuncuyu nerede kullanacağını bilmek yok.

Hadi plan yok, hadi düzen yok peki fizik güç? Şunu artık kabul edelim milli takımımız da kulüp takımlarımız da Avrupa'da sürünüyor. Fizik yoksa hiçbir şey yok. E peki bu takım hazırlık kampında ne yaptı?

Fizik yok, düzen yok, plan yok, maç analizi yok, taç atma hataları sürüyor, mental hazırlık da yok.. O zaman Fatih Terim'den başka sorumlu da yok.

▪︎ Kimse "Transfer gelmedi" falan demesin. PSV'nin en iyi 2 oyuncusu Dumfries ve Donyel Malen de yoktu..

▪︎ Lütfen herkes kendisine şu 2 soruyu sorsun:

"Bu Galatasaray kadrosu PSV forması giyse skor 5-1 olur muydu yoksa en kötü berabere biter miydi?"

"Eran Zahavi ve Götze, G.Saray'da olsa bu kadar ağırlık koyabilirler miydi?"

Her iki sorunun cevabı "Hayır" ise artık Fatih Terim de dahil, hatta en başta Fatih Terim ve Şenol Güneş dahil Türk teknik adamlarımızı tartışmamız lazım.

Ciddi ciddi tartışmamız lazım.

Fatih Terim hocama tek bir soru sorayım:

Necati Ateş ve Selçuk İnan sana ne katabilir? Vakit geç olmadan Avrupalı bir yardımcı al hocam. Sana itiraz edecek, maç analizcini gerekirse "Bu yaramaz hocam" diye kovacak bir yardımcı..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.