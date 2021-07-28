Fatih Terim onayladı! Galatasaray yıldız oyuncuyu transfer ediyor

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in Alanyaspor'da oynayan genç oyuncu Berkan Kutlu'nun transferine onay verdiği kaydedildi.

Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt transferlerini art arda açıklayan Cimbom, bugün bir takviye daha yapıyor.

TRANSFER BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

Berkan Kutlu için uzun süredir mesai harcayan Cimbom, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bugün nihayete erdiriyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bugün yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

EN GEÇ 2 GÜN İÇİNDE RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Galatasaray, Alanyaspor'un 4 milyon euro istediği Berkan Kutlu için son olarak 3 milyon euro teklif etmişti. Bugünkü görüşmenin ardından transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom'un başarılı futbolcuyu en geç cuma gününe kadar duyurması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.