Fatih Terim nereye gidecek? Fatih Terim Galatasaray'a başkan mı olacak?

Galatasaray camiasında Fatih Terim'in teknik adamlığı bırakmasının ardından Fatih Terim'in bundan sonraki süreçte ne yapacağı da merak konusu oldu...

Galatasaray camiasında Fatih Terim'in teknik adamlığı bırakmasının ardından Fatih Terim'in bundan sonraki süreçte ne yapacağı da merak konusu oldu...Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi tarafından görevine son verilen Fatih Terim'in bu karar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Fatih Terim'in önünde 3 olasılığın olduğu öne sürüldü. İşte Fatih Terim'in önündeki 3 olasılık...

Fatih Terim'in önünde hangi seçenekler var?

İlk ihtimal gerçekleşirşe; Galatasaray'daki 4'üncü dönemi sona eren Fatih Terim dinlenme kararı alacak. Tecrübeli çalıştırıcı bir daha teknik direktörlük görevine soyunmayacak.

Hangi takıma gidebilir?

Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Fatih Terim'in ikinci ihtimali ise yurt dışı olacak. Tecrübeli teknik direktör ya Katar'a ya da Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e gidecek.

Başkanlık düşüncesi var mı?

Fatih Terim'in önündeki en kuvvetli ihtimalin ise başkanlık olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda kendisine gelen başkanlık tekliflerini bugüne kadar hep çeviren Fatih Terim'in kulübün başına geçme düşüncesine çok uzak olmadığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.