Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Fatih Terim kovuldu mu?

Fatih Terim kovuldu mu? Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Galatasaray'da alınan başarısız sonuçların ardından Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Fatih Terim'in yerine takımın başına gelecek isim konusunda da çalışmalara hız verildi. Fatih Terim ile Başkan Burak elmas alınan kötü sonuçlardan sona bir zirve gerçekleştirmişti. Bu zirveden ayrılık kararı çıktı.

Fatih Terim kovuldu mu? Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Galatasaray'da alınan başarısız sonuçların ardından Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Fatih Terim'in yerine takımın başına gelecek isim konusunda da çalışmalara hız verildi. Fatih Terim ile Başkan Burak elmas alınan kötü sonuçlardan sona bir zirve gerçekleştirmişti. Bu zirveden ayrılık kararı çıktı.

Fatih Terim istifa mı etti?

Burak Elmas yönetimi Fatih Terim ile bir araya gelmişti. Bu görüşme sonrasında Fatih Terim ile yolların ayrılmasına karar verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının önceki gün GZT Giresunspor'a 1-0 yenildiği maç sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Terim yönetminde 176 maça çıkan sarı kırmızılılar sahadan 44 mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım tüm kulvarlarda 97 kez de galip geldi.

Fatih Terim kimdir?

Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya geldi. Türk teknik direktör ve libero mevkisinde oynamış eski millî futbolcudur.

Futbolculuğu döneminde Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'da oynadı. 11 yıl formasını giydiği Galatasaray'da futbolcu olarak hiç lig şampiyonu olamayan Terim'in adı sık sık adli olaylara karıştı. Birkaç kez tutuklanan Terim, 1985'te futbolu bıraktı.

Teknik direktörlüğe MKE Ankaragücü'nde başladı. Daha sonra Göztepe'yi çalıştıran Fatih Terim, bir süre sonra eş zamanlı olarak Türkiye U-21'i de çalıştırmaya başladı. Daha sonra Göztepe'den istifa etti. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı bir kez çalıştırdıktan sonra İtalya'ya giden Terim, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı. Yaklaşık olarak 1 yıl süren İtalya macerasının ardından Türkiye'ye döndü. İtalyan taraftarlarca "Grande Terim" olarak anılır. Sırasıyla 2 kez daha Galatasaray ve Türkiye'yi çalıştıran Fatih Terim, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başladı.

Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Ayrıca İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahiptir.

Babası Kıbrıslı olan Fatih Terim, Fulya Terim ile evlidir. Merve ve Buse adında 2 kızı vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.