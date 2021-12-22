'Fatih Terim istifa' için 18 bin tweet atıldı

Adana Demirspor karşısında deplasmanda 2-0’lık skorla kaybedilen ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşmanın ardından Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan teknik direktör Fatih Terim’i istifaya davet ettikleri paylaşımlar yaptılar.

Galatasaray'da sular durulmuyor.

Galatasaray'da gözler yaklaşık üç aydır galibiyet yüzü görmeyen teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi.

Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan ve üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında zirvenin iyice uzağında kalan sarı kırmızılılarda bazı taraftarlar, Adana Demirspor karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından Fatih Terim'i istifaya davet etti.

Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden #fatihterimistifa 18 bini aşkın tweet attı.

Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılan Galatasaray, 7 haftalık galibiyet özlemi çekerek 24 puanla 11. sırada kaldı.

Adana Demir deplasmanında 2-0 kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 24 puan toplayabildi. Sarı kırmızılılar böylece, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük puanda kaldı.

Ligde 11. sırada bulunan Galatasaray, küme düşme hattının 8 puan önünde.

2002'DEN SONRA İLK KEZ KARAVANA

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetimindeki en uzun serisini tekrarladı.

Aslan, Kasım 2002'de de üst üste üç deplasmanda müsabakasında fileleri havalandıramamıştı.

Bununla beraber sarı kırmızılılar, 2019-2020 sezonundan bu yana ilk defa Süper Lig'de art arda 7 karşılaşmada da galibiyetin uzağında kaldı.

Son galibiyetini 31 Ekim'de alan Fatih Terim ve oyuncuları o tarihten beri oynanan 7 lig karşılaşmasında yalnızca 4 puan toplayabildi. Lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde olan Galatasaray, bu sene övündüğü Avrupa başarısını istikrarlı hale getirmek istese bile ligdeki pozisyonuyla sonraki sezon Avrupa'da yer alması mümkün görünmüyor.

Fatih Terim sezon başında Galatasaray taraftarına "Bana 3 yıl verin" demişti ve her fırsatta kurulan "genç" kadronun gelecek vadettiğini belirtiyor.

Son beyanında "Mutluluğumuzu alabilirler ama umudumuzu asla" diyen tecrübeli hocanın takımı, oynadığı oyunla taraftara umut da vermiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.