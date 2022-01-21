Fatih Terim hangi takıma gidiyor? Terim'in yeni takımı belli mi?

Galatasaray'ın eski teknik adamı Fatih Terim ile ilgili tartışmalar ve iddialar devam ediyor. Bazı kesimler Terim'in geri döneceğini. hatta başkanlık için geri döneceği. yorumunda bulunurken bazıları da yeni kulüple temasta olduğuna dair bilgiler sızdırıyor....İşte Terim ile ilgili son iddia

Galatasaray'ın eski teknik adamı Fatih Terim ile ilgili çok değişik iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken bir taraftan da takıma yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirilmesi hususunda da önemli bir teknik mücadele veriliyor.

Son dönemin en kötü gidişatına imza atan Sarı Kırmızılılar Fatih Terim ayrıldıktan sonra da kendisinden beklenen performansı yakalayabilmiş değil.....

Galatasaray'ın eski teknik adamı Fatih Terim ile ilgili tartışmalar ve iddialar devam ediyor. Bazı kesimler Terim'in geri döneceğini hatta başkanlık için geri döneceği yorumunda bulunurken bazıları da yeni kulüple temasta olduğuna dair bilgiler sızdırıyor....İşte Terim ile ilgili son iddia

Fatih terim nereye gidecek?

Sarı Kırmızılı takımda Burak Elmas'ın görevine son verdiği Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını flaş gelişmeyi manşetten duyurdu. Goodison News'in haberine göre Fatih Terim'in yeni rotası Everton olabilir.

Terim geri dönmeyecek mi?

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin resmen sona erdi. Terim ayrılığın ardından 'Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam' paylaşımını yaparak Sarı Kırmızılılara bir daha teknik direktör olarak geri dönmeyeceğini iddia etti.

İddialar yeni değil...

Goodison News, Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek istediğini yazdı. Tecrübeli teknik adam sezon başında Galatasaray'a imza atmadan önce de Everton'ın gündemine gelmişti. .